أرقام ’صادمة’.. سياسي كردي يكشف أعداد ’الفضائيين’ بمفصل حكومي واحد في الاقليم

2022/07/16 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد السياسي والنائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم السبت، أن الأرقام المعلنة عن وجود فساد وعدد من الفضائيين في دائرة التقاعد بالإقليم لاتشكل الأعداد الحقيقية.وقال شمس الدين لـ (بغداد اليوم) إن "أرقام الفساد كبيرة جدا"، لافتاً الى ان "ما يعلن في بيانات الحكومة هو للاستهلاك الإعلامي فقط".وأضاف أنه "فقط في دائرة التقاعد يوجد أكثر من 12 ألف فضائي يتسلمون رواتب غير حقيقية وهم عبارة عن فضائيين لا وجود لهم، ويتبعون الأحزاب الحاكمة، لذلك فأن محاربة الفساد غير واقعي".ويرى مراقبون ان الفساد المالي والإداري في اقليم كردستان ساهم في نخر المؤسسات الحكومية بالاقليم مما انعكس سلباً على المواطن الكردي، اذ تصل اعداد الموظفين (الفضائيين) في كردستان الى ارقام مرعبة، تستوجب من جهات النزاهة الوقوف عندها وايجاد حل عاجل وسريع لتفادي تفاقم معاناة مواطني الإقليم.

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