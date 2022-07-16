2022/07/16 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في جدة السعودية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي ومحمد بن زايد يجتمعان في جدة المركز الخبري الوطني.

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