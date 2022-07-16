نص البيان المشترك للقاء الكاظمي وبايدن في جدة

2022/07/16 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،اليوم السبت ،برئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن في جدة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء ثنائي جمعهما، على هامش القمة التي جمعت الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون […]

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