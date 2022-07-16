الفضائيون في تقاعد الإقليم اكثر بكثير من الاعداد المعلنة

2022/07/16 | 13:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد السياسي والنائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، 07/16/2022، أن الأرقام المعلنة عن وجود...

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