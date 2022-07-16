الاطار التنسيقي يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع

2022/07/16 | 13:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الإطار التنسيقي مجلس النواب العراقي الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع.وذكر الاطار في بيان صادر عنه: ان الاطار التنسيقي “عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية”.… Readmore

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