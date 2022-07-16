رئاسة الوزراء: توقيع اتفاقية لتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية

2022/07/16 | 13:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت العراق والسعودية اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي.جاء هذا التوقيع عقب مؤتمر صحفي عقده الرئيس الاميركي جو بايدن اعلن فيه على الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء بالعراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت.وفي وقت سابق من عصر الجمعة، وصل … Readmore

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