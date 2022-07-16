لقاء بايدن والكاظمي.. ترحيب بدور بغداد في استضافة مباحثات إيران والسعودية

2022/07/16 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مدينة جدة السعودية، السبت.

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