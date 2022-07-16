وزير الموارد المائية يوجه طلبا إلى تركيا لإعادة النظر في خطة الإطلاقات المائية

2022/07/16 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه، اجتماعا افتراضيا مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه السيد فيسيل أوروغلو لمناقشة وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق.

وذكر بيان للوزارة أن “الاجتماع تضمن طلب الوزير الحمداني من الجانب التركي أعادة النظر بخطة الإطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية.



ومن جانبه أبدى المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه استعداده للتعاون مع العراق بالإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم”.

وتابع “كما تم خلال الاجتماع الافتراضي الاتفاق بين الجانبين على أرسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعياً على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق”.

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