تفويج 5345 حاجاً إلى العراق عبر المطارات ومنفذ عرعر الحدودي

2022/07/16 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بعثة الحج العراقية، تفويج 5345 حاجا الى ارض الوطن عبر المطارات العراقية ومنفذ عرعر الحدودي.

وذكرت البعثة في بيان مقتضب ان “5345 حاجاً تم تفويجهم الى ارض الوطن عبر المطارات العراقية ومنفذ عرعر الحدودي”.

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