2022/07/16 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - النجفأصدرت مديرية شرطة النجف والمنشآت، اليوم السبت، بياناً شديد اللهجة، بعد الأنباء التي تحدث عن وجود انهيار أمني في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "أننا ننفي ما تناقلته بعض مواقع التوصل الاجتماعي عن حصول انهيار امني في المحافظة ونؤكد ان هذه الاكاذيب والاشاعات لن تؤثر في الواقع الامني".وأضافت، ان "الاجهزة الامنية هي عيونكم الساهرة التي تعمل ليلا ونهارا لحماية المواطنين والزائرين والممتلكات الخاصة والعامة ولكن هناك من يتناول الوضع الأمني بقصد وبدون قصد لغاية معينة او بجهل وبدون معرفة".

وأوضحت، ان "الاجهزة الامنية تعمل على محاربة الجريمة وملاحقة المجرمين والمطلوبين للقضاء"، مشيرة إلى أن "ما وقع من جرائم هي جرائم جنائية مكتشفة واطرافها معروفين وفي وحال اكتمال التحقيقات سوف نطلعكم عليها".وثمنت المديرية، "موقف المجتمع النجفي والمواطنين في دعم الاجهزة الامنية والوقوف معها ومساندتها في الإخبار عن اي من الحالات المشبوهة"، معربة عن "شكرها لكل الجهود التي تساهم في استقرار الامن والسلام في العراق والنجف الاشرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أنباء الانهيار الأمني.. بيان شديد اللهجة من شرطة النجف - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أنباء الانهيار الأمني.. بيان شديد اللهجة من شرطة النجف - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).