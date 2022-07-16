2022/07/16 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت دولة تركيا، 07/16/2022، استعدادها لزيادة الاطلاقات المائية للعراق خلال الايام القادمة.وقالت وزارة...

ظهرت المقالة الموارد: تركيا مستعدة للتعاون مع العراق بشأن زيادة الأطلاقات المائية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: تركيا مستعدة للتعاون مع العراق بشأن زيادة الأطلاقات المائية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: تركيا مستعدة للتعاون مع العراق بشأن زيادة الأطلاقات المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).