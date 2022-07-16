أخبار تموز.. حريق يندلع بمخازن للمواد الغذائية شرقي بغداد

2022/07/16 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 16 تموز 2022 حريق يندلع بمخازن للمواد الغذائية شرقي بغداد الكاظمي يلتقي...

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حريق يندلع بمخازن للمواد الغذائية شرقي بغداد أولاً على المسلة.

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