2022/07/16 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، السبت، حسم ثلاثة ملفات هامة في تشكيلة الحكومة نهاية الاسبوع الجاري.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 3 اجتماعات مهمة ستعقد خلال الاسبوع الجاري لقادة الاطار التنسيقي لوضع البصمات الاخيرة على حسم ملف اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد حصول توافقات مبدئية مهمة خلال الايام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانون: نهاية الاسبوع الجاري ستشهد حسم 3 ملفات مهمة في تشكيلة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانون: نهاية الاسبوع الجاري ستشهد حسم 3 ملفات مهمة في تشكيلة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).