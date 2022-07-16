لرسم خريطة الشراكة الاقتصادية والسياسية..السعودية وأمريكا تصدران بياناً مشتركاً

2022/07/16 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، اليوم السبت، بياناً مشتركاً، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة لحضور قمة جدة.وأشار البيان، إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس …

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