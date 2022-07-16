مباشر.. بدء أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بحضور بايدن

2022/07/16 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القمة الخليجية إلى جانب كل من الأردن ومصر والعراق، السبت، في مدينة جدة السعودية والتي يحضرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي وصل إلى المملكة، الجمعة.

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