بايدن يلتقي الرئيس الإماراتي ويدعوه لزيارة واشنطن

2022/07/16 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، في بادرة تأتي بعد شهور من العلاقات المتوترة على خلفية الموقف من الحرب الأوكرانية وقضايا أخرى.

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