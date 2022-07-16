وصول الوفود المشاركة في

2022/07/16 | 14:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

وصل وفود وقادة كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جدة.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، السبت، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرا...

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