2022/07/16 | 14:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انطلاق قمة جدّة للأمن والتنمية بمشاركة العراق الكاظمي: العراق بأمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية...

ظهرت المقالة قمة جدة تنطلق بمشاركة العراق..



والكاظمي: سنكون محط عبور للطاقة أولاً على المسلة.

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