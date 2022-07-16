2022/07/16 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AY2ljxNbH7M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفال وزارة الثقافة العراقية بالأطفال الموهوبين | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفال وزارة الثقافة العراقية بالأطفال الموهوبين | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).