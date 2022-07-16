من أوكرانيا إلى إيران.. ما أهداف قمة جدة التي يحضرها بايدن؟

2022/07/16 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن قمة جدة، السبت، والتي ستضمم دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب كل من الأردن، ومصر، والعراق.

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