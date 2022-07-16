التزييف العميق يزيل الفروقات بين العالم الافتراضي والواقع بشكل كامل

2022/07/16 | 14:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سلط التسجيل الصوتي المُسرب لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الضوء على صعوبة الكشف...

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