2022/07/16 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، السبت، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة ست دول خليجية بالإضافة الى مصر والعراق والأردن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن من قمة جدة: لن نترك المنطقة فارغة للصين وروسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن من قمة جدة: لن نترك المنطقة فارغة للصين وروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).