لوحة ذاتية أوّلية لفان غوخ متوارية خلف لوحة أخرى له.. كشفتها الأشعة السينية!

2022/07/16 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحة "رأس امرأة فلاحة" لفنسنت فان غوخ التي رسمها قبل 137 عامًا، تعتبر كنزًا بحد ذاته.لكن خبراء ترميم الفن من المملكة المتحدة صُدموا لدى اكتشافهم سرًا غير مرئي مخبأً داخل العمل منذ أكثر من قرن.

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