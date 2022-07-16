حرائق الغابات تشتد في فرنسا

2022/07/16 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اشتدت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، اليوم السبت، حيث التهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند ارتفاعا من 73 كيلومتر مربع أمس الجمعة.وقالت السلطات في إقليمي نوفيل-آكيتين وجيروند، […]

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