أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق صواريخ من محطة زابوريجيا النووية

2022/07/16 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فرانكي تاغارت اتهم رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية، الجيش الروسي بنشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب)، لإطلاق النار خصوصا على منطقتي نيكوبول ودنيبرو حيث سجلت ضربات ليل الجمعة السبت.وقال رئيس … Readmore

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