الكاظمي يلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن في اجتماع خاص في جدة السعودية

2022/07/16 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الامريكي جو بادين في مدينة جدة السعودية.رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الامريكي جو بادين في مدينة جدة السعودية”.وفي وقت سابق، أعلن … Readmore

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