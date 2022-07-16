تصريح رياض المسعودي لـ المسلة..

2022/07/16 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، 07/16/2022، ان صلاة الجمعة الموحدة التي اقيمت...

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