بايدن في افتتاح قمة جدة: ايران تزعزع الاستقرار وعازمون على محاربة مصادر الارهاب

2022/07/16 | 15:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته في افتتاح قمة الامن والتنمية في جدة ان : إيران تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط واضاف عازمون على القضاء على مصادر الإرهاب وقال نعبر عن عزمنا على القضاء على مصادر الإرهاب | واكد الرئيس الأمريكي: نريد أن ندعم شركائنا بتعزيز التحالف لحل جميع المشاكل وقال بايدن: لدينا […]

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