2022/07/16 | 15:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة تنشر، 07/16/2022، أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال...

ظهرت المقالة الكاظمي خلال قمة جدة: ندعم مسار الحوار لإبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي خلال قمة جدة: ندعم مسار الحوار لإبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي خلال قمة جدة: ندعم مسار الحوار لإبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).