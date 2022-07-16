السعودية: تحديات كورونا والأوضاع الجيوسياسية تستدعي تضافر الجهود الدولية للتعافي

2022/07/16 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: ذكر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخراً بسبب جائحة كوفيد -19 ، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد …

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