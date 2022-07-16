ولي عهد السعودية: لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة إنتاج النفط

2022/07/16 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، إن المملكة أعلنت مؤخرًا عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً.وصرح ولي عهد السعودية خلال كلمته في قمة جدة، اليوم السبت: "بعد …

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