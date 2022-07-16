2022/07/16 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلمته خلال قمّة جدّة للأمن والتنمية.

وقال الكاظمي خلال الكلمة “نلتقي اليوم وسط تحدّيات إقليمية ودولية حساسة، وأيضاً وسط آمال وتطلعات أن تثمر جهود التعاون ومدّجسور الثقة وتغليب لغة الحوار”.

وأضاف “كان للعراق بتعاون جيرانه وأصدقائه وأشقائه دور أساسي في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم “داعش”، ولكن لا يزالأمامنا طريق إضافيّ لاقتلاع جذور الإرهاب”.

وتابع “ينبغي تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع ستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله عبر التعاون الأمنيّالمشترك وتبادل المعلومات والخبرات”.

واشار إلى إن “تداعيات الأزمة في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السـريعة، وتوحيد المساعي لضمان الأمنالغذائي لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة”.

واكمل “تضررت منطقة الشـرق الأوسط بصورة ملموسة من تبعات؛ التغيير المناخيّ، وأزمة المياه، ومخاطر التصحّر، مضافاً إلى ذلك كلّهالتحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: يجب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: يجب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).