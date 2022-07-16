2022/07/16 | 15:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طهران، الاثنين القادم لإجراء المباحثات الثنائية مع المسؤولين...

ظهرت المقالة أردوغان يزور طهران الاثنين المقبل للمشاركة بقمة الدول الضامنة لمسار أستانا أولاً على المسلة.

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