هل تكفي المُهاتَرات التلفزيونية لتغيير النظام الفاسد في العراق؟

2022/07/16 | 15:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علي جاسم العبادي هذا هو الواقع المُزري في العراق في معاجم اللغة العربية، كلمة...

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