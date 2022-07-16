2022/07/16 | 15:52 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سانا: الجيش الأمريكي يخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/16 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: الجيش الأمريكي يخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: الجيش الأمريكي يخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).