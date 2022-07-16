حركة تشرين تعيد رسم السياسة العراقية!!

2022/07/16 | 15:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي لم تكن حركة أو تظاهرات تشرين التي انطلقت قبل سنتين, مجرد...

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