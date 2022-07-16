مدرب برشلونة ممنوع من دخول الولايات المتحدة

2022/07/16 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفضت الولايات المتحدة الأميركية، منح مدرب برشلونة تشافي، سمة الدخول لأراضيها بسبب زياراته السابقة لإيران.

وذكرت صحيفة “ماركا” ان “تشافي لم يتمكن من السفر مع وفد برشلونة المتوجه إلى الولايات المتحدة، بسبب عدم موافقة الاخيرة على منحه السمة الدخول لأراضيها”.

وبينت أن “السبب في ذلك يعود إلى الزيارات المتكررة لتشافي إلى إيران عندما كان مدرباً لفريق السد القطري”، مشيرة إلى إن “إدارة برشلونة تعمل على إصدار تصريح خاص من أجل دخول المدرب الاسباني للأراضي الأميركية”.

يذكر ان الولايات المتحدة ترفض منح سمة الدخول لأراضيها للأشخاص الذين قاموا بزيارة إيران.

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