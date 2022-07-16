سلطة المجتمع وفلسفتها الحياتية

2022/07/16 | 16:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: إبراهيم أبو عواد سُلطةُ المُجتمعِ نظامٌ مِن التَّحَوُّلات المعرفية التي تَعْمَل على تحليل طبيعة...

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