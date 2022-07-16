بايدن: لأول مرة يزور رئيس أمريكي المنطقة من غير قوات مشاركة في القتال

2022/07/16 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدين خلال كلمته في "قمة جدة للأمن والتنمية" المنعقدة في مدينة جدة السعودية، "إن هناك الكثير من التغيرات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفًا " لأول مرة منذ الحادي عشر من سبتمبر يقوم رئيس أمريكي بزيارة منطقة الشرق الأوسط دون قوات تشارك في أي عمليات عسكرية."

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