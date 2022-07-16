2022/07/16 | 16:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره للمملكة العربية السعودية لدعوتها الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.وقال بايدن - في كلمته خلال القمة، اليوم السبت: "لقد تغير الكثير منذ قمت بزيارة المنطقة عندما كنت نائبا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جو بايدن بـ"قمة جدة": هناك محاولات بجميع أنحاء العالم لتقويض النظام العالمي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جو بايدن بـ"قمة جدة": هناك محاولات بجميع أنحاء العالم لتقويض النظام العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).