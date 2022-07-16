2022/07/16 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمات الطوارئ وحاكم إقليم دنيبروبتروفسك، إن شخصين قتلا في نيكوبول بجنوب أوكرانيا، السبت، عندما تعرضت البلدة لقصف روسي عنيف.وأضافت خدمات الطوارئ أن رجال الإنقاذ «انتشلوا جثتي شخصين من تحت الأنقاض».وقال حاكم الإقليم فالنتين ريزنيشنكو: إن «روسيا أطلقت 53 صاروخاً من طراز غراد على البلدة».إلى ذلك، قال حاكم منطقة خاركيف: إن «ضربة جوية روسية أصابت بلدة تشوهيف بشمال شرق أوكرانيا» الليلة الماضية، ما أسفر عن «مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة عمرها 70 عاماً، وإصابة ثلاثة آخرين».وذكر الحاكم أوليج سينهوبوف ومسؤولون بالشرطة أن «الغارة ألحقت أضراراً بمبنى سكني من طابقين ومدرسة ومتجر، ويجري رجال الإنقاذ حالياً عملية تفتيش للأنقاض».وقال مسؤول في الشرطة بالمنطقة: إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ على البلدة من منطقة قريبة من مدينة بيلجورود في غرب البلاد في نحو الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي.وتنفي روسيا، التي بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط، أي استهداف للمدنيين.

رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف يستهدف نيكوبول وضربة جوية في خاركيف بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف يستهدف نيكوبول وضربة جوية في خاركيف بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).