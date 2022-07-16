2022/07/16 | 16:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري السبت 07/16/2022،...

ظهرت المقالة الديمقراطي الكوردستاني بشأن مرشح رئيس الجمهورية: لابد من التوصل إلى اتفاق كونكريتي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكوردستاني بشأن مرشح رئيس الجمهورية: لابد من التوصل إلى اتفاق كونكريتي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكوردستاني بشأن مرشح رئيس الجمهورية: لابد من التوصل إلى اتفاق كونكريتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).