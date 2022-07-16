2022/07/16 | 16:48 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: اكد وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني، السبت 07/16/2022...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية: نواصل مساعينا لإنهاء الحرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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