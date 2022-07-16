2022/07/16 | 16:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني، السبت 07/16/2022...

ظهرت المقالة الخارجية الايرانية: نواصل مساعينا لإنهاء الحرب في أوكرانيا أولاً على المسلة.

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