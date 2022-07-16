رسميا.. ليفاندوفسكي

2022/07/16 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بايرن ميونيخ الألماني، السبت، أنه توصّل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني يقضي بانتقال هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكاتالوني، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل.

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