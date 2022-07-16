2022/07/16 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، تعهد الجانب التركي بتحسين الإطلاقات المائية لعبور أزمة الشحة التي يعاني منها العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية توضح بشأن الاطلاقات المائية من الجانب التركي المركز الخبري الوطني.

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