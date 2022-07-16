بالجدول…الصحة تسجل 2516 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/07/16 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي في البلاد.وذكر بيان للوزارة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن”عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغ 2516 فيما بلغ عدد حالات الشفاء: […]

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