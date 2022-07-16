الكاظمي وملك البحرين يبحثان التعاون الثنائي بين البلدين (فيديو)

2022/07/16 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم السبت، عاهل مملكة

البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

على هامش قمة جدّة للامن والتنمية.

وتباحث الجانبان، بحسب بيان للحكومة

العراقية، وتلقته وكالة نون الخب

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