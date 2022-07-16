بالسكاكين.. شرطة أربيل تسيطر على

2022/07/16 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم السبت،

عن اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة

المشاركة في شجار اندلع أمام مستشفى

طوارئ سقط فيه 6 أشخاص طعناً بالسكاكين.

وقالت مديرية شرطة محافظة أربيل في

بيان، إن "بلاغاً ورد إ

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