2022/07/16 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يبحث مع ملك البحرين التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين

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