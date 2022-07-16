بسبب اهمال الجمعيات الفلاحية.. انتاج العسل ينخفض لأدنى مستوى له منذ أعوام

2022/07/16 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى أعلنت جمعية النحالين في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن انخفاض منتوج العسل في المحافظة الى ادنى مستوى له منذ 6 أعوام، فيما حدد مراقبون السبب بقلة الدعم واهمال جمعيات الفلاحين.

وقال عضو جمعية النحاليين في ديالى صالح الزيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى تواجه تحديات خطيرة وحرجة بسبب تداعيات الجفاف الذي قلص المساحات الخضراء بالإضافة الى ارتفاع درجات الحرارة وبروز بعض الآفات الفتاكة لخلايا النحل مما قلل انتاج العسل فيها".

واضاف الزيدي، ان "انتاج العسل خلال 2022 هو الادنى منذ 6 سنوات بالإضافة الى ارتفاع وتيرة هجرة المهنة التي توارثتها اجيال في اكثر من 13 منطقة زراعية بديالى بسبب الخسائر المتراكمة"، مشيرا الى ان "ابرز العوامل التي تهدد مهنة النحالين هي مراكز غش العسل التي تروج لمنتوجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي ادت الى الاساءة لمهنة مهمة في ديالى".

ولفت الزيدي الى ان "تلك المراكز السوداء خلقت عزوف عن شراء العسل من قبل شرائح واسعة بسبب ضعف الثقة"، مبينا ان "مهنة انتاج العسل في ديالى تمر بمرحلة حرجة دون اي دعم حكومي يرافقها اغراق الاسواق بالمستورد الذي هو اقل جودة من الانتاج الوطني".

وعزا مراقبون قلة الإهمال وانخفاض منتوج العسل الى قلة الدعم من قبل الجمعيات الفلاحية التي كانت سببا بتدمير العديد من البساتين والمساحات الخضراء والتي يعتمد عليها النحالين في عملهم".

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